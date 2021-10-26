Другое

Новым наставником польского клуба стал Марек Голембевски, который до этого тренировал резервную команду.

Легия на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Чеслава Михневича.

Михневич возглавлял варшавскую команду с 2020 года и под его руководством польский клуб стал чемпионом страны и прошел в групповой этап Лиги Европы.

Читайте также: Чемпион Польши, намеренный пошуметь в Европе: почему Легия сможет удивить в этом еврокубковом сезоне

Новым наставником Легии, в которой выступает украинский полузащитник Игорь Харатин, стал Марек Голебьевски.

После 10 матчей Легия занимает 15-е место в турнирной таблице польского чемпионата, набрав девять очков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.