Новым наставником польского клуба стал Марек Голембевски, который до этого тренировал резервную команду.
ФК Легия
26 октября 2021, 10:22
Легия на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Чеслава Михневича.
Михневич возглавлял варшавскую команду с 2020 года и под его руководством польский клуб стал чемпионом страны и прошел в групповой этап Лиги Европы.
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Новым наставником Легии, в которой выступает украинский полузащитник Игорь Харатин, стал Марек Голебьевски.
После 10 матчей Легия занимает 15-е место в турнирной таблице польского чемпионата, набрав девять очков.
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