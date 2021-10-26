Легия на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Чеслава Михневича.

Михневич возглавлял варшавскую команду с 2020 года и под его руководством польский клуб стал чемпионом страны и прошел в групповой этап Лиги Европы.

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Новым наставником Легии, в которой выступает украинский полузащитник Игорь Харатин, стал Марек Голебьевски.

После 10 матчей Легия занимает 15-е место в турнирной таблице польского чемпионата, набрав девять очков.

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