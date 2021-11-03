Другое

Стали известны результаты жеребьевки элит-раунда футзальной Лиги чемпионов.

Сегодня, 3 ноября, прошла жеребьевка элит-раунда футзальной Лиги чемпионов, по итогам которой своих соперников узнал ивано-франковский Ураган.

Напомним, Ураган досрочно завоевал право выступать в элит-раунде турнира, обыграв на групповом этапе азербайджанский Араз (2:1), косовский Личени (7:1) и румынский Юнайтед Галац (2:0).

По итогам жеребьевки подопечные Максима Павленка попали в группу D, где сыграют против португальской Бенфики, испанского Леванте и венгерского Халадаша.

Поединки элит-раунда пройдут в Португалии с 30 ноября по 5 декабря. Четыре победителя групп выйдут в финальный турнир, который пройдет 28/29 апреля и 30 апреля/1 мая 2022 года.

Результаты жеребьевки элит-раунда

Группа А: Кайрат (Казахстан), Аньер-Вильнев (Франция), Витен (Беларусь), Тюмень (Россия).

Группа В: Спортинг (Португалия), Синара (Россия), Олмиссум (Хорватия), Ховокубо (Нидерланды).

Группа С: Барса (Испания), Пльзень (Чехия), Галле-Гоик (Бельгия), Добовец (Словения).

Группа D: Бенфика (Португалия), Леванте (Испания), Халадаш (Венгрия), Ураган (Украина).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.