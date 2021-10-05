Польский форвард ответил на вопрос относительно голосования за награду по итогам года.
Роберт Левандовски, Getty Images
05 октября 2021, 20:59
Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски прокомментировал будущее голосование за приз Золотой мяч, который вручается лучшему игроку по итогам календарного года.
"Я понимаю, что каждое хорошее выступление, в составе национальной сборной или в клубе, укрепляет мои позиции в этом голосовании. За последние два сезона я выиграл много наград, и я думаю, что я показал, что я могу думать о выигрыше Золотого мяча.
Безусловно, это будет огромной честью и достижением. Я горжусь и счастлив быть в списке претендентов. Я надеюсь, что политика не вмешается и в основе голосования будут выступления игроков на поле", — приводит слова Левандовски Bayern & Germany.
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