Германия

Польский форвард ответил на вопрос относительно голосования за награду по итогам года.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски прокомментировал будущее голосование за приз Золотой мяч, который вручается лучшему игроку по итогам календарного года.

"Я понимаю, что каждое хорошее выступление, в составе национальной сборной или в клубе, укрепляет мои позиции в этом голосовании. За последние два сезона я выиграл много наград, и я думаю, что я показал, что я могу думать о выигрыше Золотого мяча.

Безусловно, это будет огромной честью и достижением. Я горжусь и счастлив быть в списке претендентов. Я надеюсь, что политика не вмешается и в основе голосования будут выступления игроков на поле", — приводит слова Левандовски Bayern & Germany.

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