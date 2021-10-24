Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о позиции Киммиха относительно вакцинации.
карл-хайнц румменигге, getty images
24 октября 2021, 14:18
Бывший генеральный директор мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о том, что хавбек немецкого гранда до сих пор не вакцинирован от коронавируса.
Функционер считает, что футболист должен быть примером для остальных.
"Прежде всего, я хотел бы сказать Киммиху, что он может быть примером для подражания. Я знаю его как отличного человека, о чем свидетельствует его инициатива We Kick Corona.
Конечно, было сюрпризом, что ему еще не сделали прививку. Теперь это привело к обсуждениям. В феврале этого года я предположил, что было бы разумно вакцинировать футболистов пораньше – как образец для всех остальных. Меня ужасно критиковали. Сейчас немного изменилась ситуация.
Я уверен, что скоро ему сделают прививку. Он ответственный человек и игрок", — заявил Румменигге Bild.
Ранее свое мнение относительно вакцинации выразил форвард сборной Ирландии, дважды переболевший коронавирусом.