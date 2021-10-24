Германия

Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о позиции Киммиха относительно вакцинации.

Бывший генеральный директор мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о том, что хавбек немецкого гранда до сих пор не вакцинирован от коронавируса.

Функционер считает, что футболист должен быть примером для остальных.

"Прежде всего, я хотел бы сказать Киммиху, что он может быть примером для подражания. Я знаю его как отличного человека, о чем свидетельствует его инициатива We Kick Corona.

Конечно, было сюрпризом, что ему еще не сделали прививку. Теперь это привело к обсуждениям. В феврале этого года я предположил, что было бы разумно вакцинировать футболистов пораньше – как образец для всех остальных. Меня ужасно критиковали. Сейчас немного изменилась ситуация.

Я уверен, что скоро ему сделают прививку. Он ответственный человек и игрок", — заявил Румменигге Bild.

Ранее свое мнение относительно вакцинации выразил форвард сборной Ирландии, дважды переболевший коронавирусом.