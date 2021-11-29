Англия

Футболист заявил, что преследует в карьере другие цели.

Нападающий Манчестер Юнайтед Крищштиану Роналду заявил, что главный редактор France Football Паскаль Ферре солгал, когда заявил, что главная цель португальца — обогнать Лионеля Месси по числу Золотых мячей.

"Сегодняшний результат объясняет (прим. — Роналду не приехал на церемонию), почему Паскаль Ферре на прошлой неделе так утверждал, что я признался ему, что моя единственная амбиция — закончить карьеру с большим количеством Золотых мячей, чем у Лионеля Месси. Это не так.

Паскаль Ферре солгал, он использовал мое имя для рекламы себя и издания, на которое он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за присуждение столь престижного приза, лгал подобным образом, проявляя абсолютное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и Золотой мяч. И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на Гала-вечере якобы карантином, для которого нет никаких оснований.

Я всегда поздравляю тех, кто побеждает, в рамках футбола и честной игры, которыми я руководствуюсь с самого начала своей карьеры, и я делаю это потому, что я никогда не выступаю против кого-либо. Я всегда выигрываю для себя и для клубов, которые я представляю, я выигрываю для себя и для тех, кто желает мне добра. Я ни у кого не выигрываю.

Самой большой амбицией в моей карьере является завоевание национальных и международных титулов для клубов, которые я представляю, и для сборной. Самая большая амбиция в моей карьере — быть хорошим примером для всех тех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Самая большая амбиция в моей карьере — оставить свое имя, написанное золотыми буквами, в истории мирового футбола.

В заключение скажу, что я сосредоточен на следующей игре Манчестер Юнайтед и на всем том, чего вместе с моими товарищами по команде и нашими болельщиками мы еще можем добиться в этом сезоне. А как насчет остального? Остальное — просто остальное...", — написал Роналду в Facebook