Другое

Поляк стал лучшим форвардом 2021 года.

Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал награду за лучшего форварда в 2021 году.

"Поздравляю Лионеля Месси и Алексию Путельяс с победой в номинации лучший футболист 2021 года. Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на этот приз!

Я был признан лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо всех за вашу поддержку", — написал Левандовски в своем Twitter.

Отметим, что Левандовски был близок к тому, чтобы завоевать Золотой мяч-2021. Ранее стало известно, на сколько баллов Месси обогнал Роберта в борьбе за Золотой мяч.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.