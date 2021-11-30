Поляк стал лучшим форвардом 2021 года.
Роберт Левандовски. getty images
30 ноября 2021, 01:57
Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал награду за лучшего форварда в 2021 году.
"Поздравляю Лионеля Месси и Алексию Путельяс с победой в номинации лучший футболист 2021 года. Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на этот приз!
Я был признан лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо всех за вашу поддержку", — написал Левандовски в своем Twitter.
Отметим, что Левандовски был близок к тому, чтобы завоевать Золотой мяч-2021. Ранее стало известно, на сколько баллов Месси обогнал Роберта в борьбе за Золотой мяч.
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