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Лионель Месси, Getty Images
30 ноября 2021, 00:33
Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси получил Золотой мяч по итогам 2021 года от журнала France Football.
Заслужил ли аргентинец на данную награду в этот раз? Голосуйте и оставляйте свое мнение в комментариях.
Месси после награждения обратился к Роберту Левандовски. Также стало известно, на сколько баллов Месси обогнал Левандовски в борьбе за Золотой мяч.
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