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Football.ua интересуется мнением читателей после церемонии.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси получил Золотой мяч по итогам 2021 года от журнала France Football.

Заслужил ли аргентинец на данную награду в этот раз? Голосуйте и оставляйте свое мнение в комментариях.

Месси после награждения обратился к Роберту Левандовски. Также стало известно, на сколько баллов Месси обогнал Левандовски в борьбе за Золотой мяч.

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