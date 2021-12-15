Южноамериканская команда определилась с заменой Табаресу.
Диего Алонсо, Getty Images
15 декабря 2021, 12:35
Диего Алонсо назначен на должность нового главного тренера сборной Уругвая, сообщает пресс-служба местной футбольной ассоциации.
Детали контракта уругвайского специалиста с национальной командой остаются неизвестными. На этой должности 46-летний специалист сменил Оскара Табареса, который был уволен в середине ноября в связи с неудачными результатами.
Последним местном работы Алонсо был Интер Майами, который он покинул в январе этого года.
На данный момент Уругвай занимает седьмую строчку в южноамериканском отборочном турнире на ЧМ-2022, набрав 16 очков после 14 туров.