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Южноамериканская команда определилась с заменой Табаресу.

Диего Алонсо назначен на должность нового главного тренера сборной Уругвая, сообщает пресс-служба местной футбольной ассоциации.

Детали контракта уругвайского специалиста с национальной командой остаются неизвестными. На этой должности 46-летний специалист сменил Оскара Табареса, который был уволен в середине ноября в связи с неудачными результатами.

Последним местном работы Алонсо был Интер Майами, который он покинул в январе этого года.

На данный момент Уругвай занимает седьмую строчку в южноамериканском отборочном турнире на ЧМ-2022, набрав 16 очков после 14 туров.