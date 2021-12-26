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Легенда футбола провел праздники в кругу семьи.

В начале декабря 2021 года легендарный бразильский экс-футболист Пеле был в очередной раз госпитализирован для лечения опухоли, после успешно перенес оперативное вмешательство, и был помещен на время реабилитационного периода в одну из клиник Сан-Паулу.

Несмотря на то, что комплекс мер по борьбе с раком толстой кишки бразилец перенес без особых осложнений, медицинские сотрудники предпочли не спешить с его выпиской из больницы, так как за 2021-й год это был уже не первый случай, когда Пеле понадобилась госпитализация.

Однако, Рождество "Король футбола" встречал уже в кругу семьи, о чем свидетельствует публикация в его официальном аккаунте Twitter.

"Сегодня я хочу пожелать вам моментов любви, мира и единства. Счастливого Рождества, друзья", — гласит подпись к фотографии, на которой 81-летний футболист запечатлен в окружении жены Марсии Аоки.