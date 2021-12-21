Италия

Финансовые трудности для "старой синьоры" начались с подписания Гонсало Игуаина.

Три года выступлений нападающего Криштиану Роналду в составе Ювентуса обошлись туринскому клубу в 277 миллионов евро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Газета опубликовала данные о финансовых операциях "старой синьоры", выделив основные трансферы клуба.

На втором месте после Роналду идет аргентинский форвард Гонсало Игуаин, который обошелся клубу в 122 млн евро. Тройку лучших замыкает бывший игрок донецкого Шахтера Дуглас Коста – 87 млн евро.

Помимо вышеупомянутых футболистов в списке значатся имена таких игроков, как Артур (85 млн евро), Федерико Бернардески (73), Деян Кулусевски (49), Адриен Рабио (29), Марко Пьяца (32).

Также отмечается Кристиан Ромеро, который был куплен за 28 млн евро, а продан за 15 в Аталанту. При этом сама Аталанта продала аргентинца в Тоттенхэм за 50 млн евро.

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