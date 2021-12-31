Африканская команда исключила форварда из заявки.
Виктор Осимхен, Getty Images
31 декабря 2021, 15:54
Нападающий Наполи Виктор Осимхен пропустит предстоящий Кубок африканских наций из-за коронавируса, сообщает портал Calciomercato.
Осимхен лишь недавно восстановился после перелома скулы и попал в заявку сборной Нигерии, однако на этой неделе он сдал положительный тест на коронавирус. "Супер орлы" решили отказаться от услуг форварда, чтобы не рисковать его здоровьем и здоровьем окружающих.
Вместо 23-летнего игрока место в заявке национальной команды займет Генри Оньекуру из Олимпиакоса.
На Кубке африканских наций Нигерия попала в группу D, где сыграет с Египтом, Суданом и Гвинеей-Бисау.
Ранее сообщалось, что Нигерия объявила о назначении Жозе Пезейру главным тренером.