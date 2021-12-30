Италия

Форвард Наполи и сборной Нигерии продолжает восстанавливаться от перелома скулы.

Нападающий неаполитанского Наполи Виктор Осимхен в матче против миланского Интера (2:3) в конце ноября получил перелом скулы и глазницы в жестком столкновении с соперником, в результате чего был помещен под постоянное наблюдение врачей.

Однако, восстановление нигерийского форварда прошло намного более успешно и быстрее, чем изначально прогнозировали представители медицинских служб, а в итоге он даже попал в заявку своей национальной команды на грядущий Кубок африканских наций-2022.

Тем не менее, последние тревожные новости из стана "Партенопеи" ставят под вопрос возможность участия футболиста "южан" на международном турнире.

Дело в том, что результат последнего на данный момент тестирования на предмет заболевания COVID-19 у нигерийского нападающего дал положительный результат.

В соответствии с требованиями итальянской службы здравоохранения, Осимхен был помещен на самоизоляцию как бессимптомный, однако именно сегодня у него был запланирован визит к лечащему врачу, профессору Тартаро, по итогам обследования у которого представители сборной Нигерии должны были узнать о возможности игрока возвращаться к игре.

Наполи сообщает, что встреча Виктора и его доктора будет перенесена на более поздний срок, однако главным условием ее проведения будет негативный тест на COVID-19.

Отметим, что первый матч на КАН-2022 состоится уже 9 января, когда Камерун сыграет против Буркина-Фасо.