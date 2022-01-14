Переговоры с Адамом Навалкой зашли в тупик.
Марсель Коллер, Getty Images
14 января 2022, 16:59
У Польского футбольного союза появился новая кандидатура на пост главного тренера национальной сборной — утверждает Przeglad Sportowy.
Переговоры с Адамом Навалкой практически зашли в тупик, а в марте "кадре" предстоит плей-офф за путевку на ЧМ-2022 с принципиальным (по историческим и политическим мотивам) соперником, поэтому, как утверждает издание, чтобы не затягивать процесс и быстрее определиться с наставником, сейчас рассматривается кандидатура швейцарского специалиста Марселя Коллера.
61-летний Коллер ранее работал с Вилем, Санкт-Галленом, Грассхопером, Кельном, Бохумом, Аустрией и Базелем.
Одним из кандидатов на пост тренера сборной Польши считался Андрей Шевченко.