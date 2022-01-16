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Для подопечных Сергея Реброва это поражение стало вторым кряду.

В поединке 1/4 финала Кубка президента ОАЭ Аль-Айн под руководством украинского специалиста Сергея Реброва уступил Аль-Васлю со счетом 1:2.

Подопечные Сергея Реброва вышли вперед, открыв счет перед самым перерывом благодаря голу с пенальти в исполнении Лабы, но во втором тайме Жилберту оформил дубль и подрали победу гостям.

Таким образом, Аль-Айн проиграл второй матч подряд и вылетел из турнира. До этого команда Сергея Реброва уступила в гостях Аль-Шарджи в чемпионате ОАЭ.

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