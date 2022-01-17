ЧМ-2022. Отбор

Ряд украинских футболистов "обнулились" перед ответственными поединками.

Международная федерация футбола приняла решение аннулировать все желтые карточки для футболистов сборных, которые принимают участие в стыковых матчах за право участвовать в финальной части Чемпионата мира-2022.

Всего было аннулировано 107 желтых карточек, в том числе и для футболистов сборной Украины.

Таким образом, "обнулились" Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Георгий Бущан, Сергей Кривцов, Андрей Ярмоленко и Илья Забарный.

Напомним, в полуфинальном противостоянии сборная Украины встретится с Шотландией на поле соперника

Поединок состоится 24 марта в 21:45 по киевскому времени.

Также стало известно место проведения матча Шотландия — Украина.