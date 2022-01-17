ЧМ-2022. Отбор
Ряд украинских футболистов "обнулились" перед ответственными поединками.
эдуард соболь, getty images
17 января 2022, 23:20
Международная федерация футбола приняла решение аннулировать все желтые карточки для футболистов сборных, которые принимают участие в стыковых матчах за право участвовать в финальной части Чемпионата мира-2022.
Всего было аннулировано 107 желтых карточек, в том числе и для футболистов сборной Украины.
Таким образом, "обнулились" Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Георгий Бущан, Сергей Кривцов, Андрей Ярмоленко и Илья Забарный.
Напомним, в полуфинальном противостоянии сборная Украины встретится с Шотландией на поле соперника
Поединок состоится 24 марта в 21:45 по киевскому времени.
Также стало известно место проведения матча Шотландия — Украина.