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29-летний украинец продолжит карьеру в Латвии.

Нападающий Сент-Трюйдена Александр Филиппов продолжит свою карьеру в чемпионате Латвии, сообщает HBVL.

По информации источника, арендное соглашение с 29-летним украинцем будет рассчитано на один год.

Также отмечается, что он уже попрощался с бельгийской командой, в составе которой не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.

Напомним, в составе Риги уже выступают два украинца — Владлен Юрченко и Юрий Вакулко.

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