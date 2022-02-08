Еще один украинец продолжит карьеру в Латвии.
Александр Филиппов, ФК Рига
08 февраля 2022, 06:28
Украинский нападающий Сент-Трюйдена Александр Филиппов арендован латвийской Ригой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Форвард проведет в рижском клубе следующий сезон.
Напомним, в Сент-Трюйден Филиппов перешел из черниговской Десны в сентябре 2020 года.
В текущем сезоне украинец на поле не выходил. На его счету лишь 16 матчей, 1 гол и 4 ассиста в минувшем розыгрыше чемпионата и Кубка Бельгии.
Отметим, что ранее Рига подписала бывшего полузащитника Зари Владлена Юрченко.