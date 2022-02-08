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Еще один украинец продолжит карьеру в Латвии.

Украинский нападающий Сент-Трюйдена Александр Филиппов арендован латвийской Ригой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форвард проведет в рижском клубе следующий сезон.

Напомним, в Сент-Трюйден Филиппов перешел из черниговской Десны в сентябре 2020 года.

В текущем сезоне украинец на поле не выходил. На его счету лишь 16 матчей, 1 гол и 4 ассиста в минувшем розыгрыше чемпионата и Кубка Бельгии.

Отметим, что ранее Рига подписала бывшего полузащитника Зари Владлена Юрченко.