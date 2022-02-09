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Шестой стала Аль-Джазира.

На прощание Монтеррей громко хлопнул дверью на Клубном чемпионате мира.

Чемпион Северной и Центральной Америки явно собирался побороться за более высокие места, но и у конкурентов были свои планы.

В итоге Монтеррей еще в первом тайме показал, что матч за пятое место — не его уровень, отгрузив арабам три безответных мяча, и позволил размочить счет лишь в компенсированное время матча.

Монтеррей — Аль-Джазира 3:1

Голы: Зайед Султан, 4, автогол, Фунес Мори,11, Монтес, 25 — Бруно, 90+1.

Монтеррей: Андрада, Морено (Вегас, 46), Медина, Монтес, Гонсалес (Писарро, 46), Меса (Альварадо, 75), Краневиттер, Агирре, Гальярдо (Кэмппбелл, 46), Ромо, Фунес Мори (Янссен, 58).

Аль-Джазира: Казиф, Идрис, Аль-Хаммади, Сереро, Рашид, Рамадан, Траоре (Бруно, 73), Султан, Диаби, Аль-Хашми (Айман, 73), Аль-Амери.