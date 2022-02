Ранее, Football.ua сообщал, что на всех матчах Клубного чемпионата мира-2022 будут использованы специальные технические нововведения — "роботы-арбитры", которые будут отвечать за как можно более точное определение положения "вне игры" у футболистов.

Как стало очевидно уже по стартовому матчу данного турнира, применение новейшей технологии не заставило себя долго ждать.

Матч между катарской Аль-Джазирой и таитянским Пираэ проходил под полным контролем представителей Аравийского полуострова, а уже к 41-й минуте на табло был установлен счет 3:0 в ее пользу.

Однако, под самый занавес первого тайма полузащитник Аламери Зайед намеревался устроить полный разгром оппонентов, отправив в их ворота мяч, после подачи с левого фланга, однако именно в этот момент в игру вмешались компьютерные технологии.

Как показал повтор, дополненный средствами 3D-моделирования, атакующий игрок действительно находился ближе к воротам, чем последний защитник, Альвен Тео.

I've told you all about this for a long time, now see it in action.



Semi-automated VAR has take off at the Club World Cup.



It's a vast improvement with:

- Quick decision-making

- Superior Hawk-Eye visualisation



READ: https://t.co/IBTSkVRSp3pic.twitter.com/tTwPnniK7a