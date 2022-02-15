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Украинец присоединился к новым товарищам по команде.

Вингер польской Краковии Евгений Коноплянка провел первую тренировку с новыми товарищами по команде.

Пресс-служба клуба акцентировала внимание на новичке, который подписал контракт на полгода с возможностью продления еще на один год.

Отметим, что дебют украинца, в случае его физической готовности, может состоятся уже в субботу, 19 февраля. В этот день Краковия сыграет против Ягеллонии в 22 туре чемпионата Польши.

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