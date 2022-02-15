Украина

Тренер Динамо (U-19) прокомментировал предстоящие матчи Юношеской лиги УЕФА.

Игорь Костюк с оптимизмом ожидает матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против Спортинга и надеется на поддержку киевских болельщиков.

"За жеребьевкой наблюдали всей командой в режиме онлайн, – цитирует тренера молодежной команды официальный сайт Динамо. – Понимали, что уже не осталось слабых соперников: или чемпионы своих стран, или победители своих групп".

"В этом сезоне мы трижды играли с командами с Пиренейского полуострова — Бенфикой, Барселоной, Депортиво. Теперь вот Спортинг. Все команды оттуда показывают похожий футбол: яркие исполнители, хорошо работающие с мячом, организованные. Сейчас Спортинг борется с Бенфикой за лидерство в чемпионате, а в группе опередил Аякс, Боруссию Д и Бешикташ, так что команда заслуживает уважения".

"То, что поединок пройдет в Киеве — плюс для нас. Надеюсь, зрители придут на стадион нас поддержать. Мы почувствовали атмосферу в Ла-Корунье, почувствовали, как могут поддерживать свою команду трибуны. Хотелось бы увидеть такое же в Киеве".

"Хорошо, что до матча со Спортингом проведем матч в чемпионате Украины, посмотрим на ребят, работавших с первой командой, и определимся с оптимальным составом".

Матч Динамо (U-19) — Спортинг (U-19) состоится в Киеве. Базовая дата — 1 марта.