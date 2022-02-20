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Украинский форвард поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Нападающий Риги Александр Филиппов прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против донецкого Шахтера (0:0).

"У нас были неплохие моменты в первом тайме, могли забивать. Во втором тайме тоже неплохой момент был. Все знают, как с Шахтером сложно играть. Они контролируют игру, больше работают с мячом. Мы пытались перекрывать зоны, прессинговать высоко. Моментами получалось, моментами нет. Игрой доволен.

В Риге ребята помогают. Все замечательные пацаны. В этом плане все спокойно. Получаем удовольствие, что и требует от нас тренер. Очень амбициозный проект. У команды есть цели становиться чемпионами. Пригласили хорошего тренера, приходят достаточно квалифицированные игроки. Поэтому все замечательно", — приводит слова Филиппова ТК Футбол 1/2/3.

Ранее свой переход в Ригу прокомментировал еще один украинец Владлен Юрченко.