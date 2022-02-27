ЧМ-2022. Отбор

Голова французьского футболу запропонував нову сакнцію на адресу агресора.

Президент Федерації Футболу Франції Ноєль Лє Гре запропонував відсторонини Росію від участі у Чемпіонаті світу в Катарі без стикових поєдинків.

Француз вважає, что в данному випадку спорт на може залишатись осторонь воєнного нападу з боку РФ на Україну.

"Я ще не обговорював це з представниками інших федерацій, але вважаю, что Росію необхідно виключити з учасників ЧС-2022. Спорт повинен єднати людей та знімати напругу, але зараз це зайшло зовсім далеко. Футбольний світ не має право зберігати нейтралітет.

Ще не знаю думки своїх колег, але я не буду сумувати, якщо Росію виженуть з Чемпіонату світу", — наводить слова Лє Гре Le Parisien.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Чехія відмовилась грати из РФ у відборі до ЧС-2022 у Катарі.