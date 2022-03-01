Англия

Роббі Фаулер не залишився осторонь подій в Україні.

Один із най легендарніших особистостей Ліверпуля Роббі Фаулер вирішив допомогти українському народу, особливо дітям, які постраждали внаслідок вторгнення російських військ на територію України.

У своєму твіттері англієць опублікував відеоролик, у якому закликав людей приєднатися до проекту memmo_ru.

Там люди можуть замовити відео за участю зірок спорту, кіно та інших сфер діяльності. Виручка від цього пройде на допомогу українським дітям. Наприкінці відео Фаулер сказав: "Слава Україні!".

Шановні співвітчизники! Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!