Украина

Артем Мілевський прокоментував події в Україні.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Колишній гравець збірної України Артем Мілевський розповів, як живе в Україні за умов війни після вторгнення військ РФ.

"Намагаюся, як і всі, рятуватися, жити. У нас у бомбосховищі є вода. Ми просто хочемо миру.

Я грав у Росії, Україні, Білорусі. Просто мир. Будь ласка, залиште нас живими та припиніть це все. Це вже затягнулося настільки, що просто не знаєш, які слова підібрати. Сподіваюся, все вирішиться і люди домовляться між собою.

Реально ми просто в бункері, сидимо на паркінгу, як не знаю хто", — сказав Мілевський в Instagram.

Шановні співвітчизники! Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!