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Нападник Ньюкасла увійшов до історії.

Збірна Нової Зеландії в рамках поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу приймала на своєму полі Фіджі та здобула перемогу з рахунком 4:0.

Двома голами у цій зустрічі відзначився нападник Кріс Вуд, що дозволило увійти до історії своєї країни.

Кріс Вуд довів свій бомбардирський рахунок до 30 точних ударів, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром в історії своєї збірної, повідомляє твіттер-аккаунт новозеландців.

Нагадаємо, що Кріс Вуд перебрався до Ньюкаслу під час поточного сезону з Бернлі.