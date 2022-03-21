Нападник Ньюкасла увійшов до історії.
Кріс Вуд, фото twitter.com/NZ_Football
21 марта 2022, 22:39
Збірна Нової Зеландії в рамках поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу приймала на своєму полі Фіджі та здобула перемогу з рахунком 4:0.
Двома голами у цій зустрічі відзначився нападник Кріс Вуд, що дозволило увійти до історії своєї країни.
Кріс Вуд довів свій бомбардирський рахунок до 30 точних ударів, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром в історії своєї збірної, повідомляє твіттер-аккаунт новозеландців.
Нагадаємо, що Кріс Вуд перебрався до Ньюкаслу під час поточного сезону з Бернлі.