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Польский нападник — про війну та футбол.

Роберт Левандовскі вкотре підтримав Україну і розповів, що рішення не грати з Росією було ухвалено без сумнівів.

"Перші дні були не дуже реалістичними. Ми хотіли б, щоб цього не сталося. Непроста ситуація, сподіваюся, це незабаром закінчиться. Ви знаєте, це лише мрії, але треба вірити. Ми бачимо, як поляки допомагають українцям, віддають їм серця. Великі слова подяки всім, хто долучається до таких дій. Багато людей з усього світу підходили до мене, захоплювалися прихильністю поляків. Це красиво. Тепер кожна допомога на рахунку.

З початку війни ніхто з нас не уявляв, що зможе зіграти з Росією. Важко було б забути про все, що відбувається. Це було неймовірно. Рішення не грати було свідомим для нас, гравців. Ми так одностайно вирішили. Ми, як команда, мали серйозно поставитися до цієї ситуації і сказати, що іншого виходу не бачимо.

Поляки, які досі виступають у Росії? Обов'язково порушимо цю тему при зборі команди. Про це говорять у кожному будинку, і в нас буде так. Кожен зможе висловити свою підтримку. Такі ситуації не можна забувати. І ми, поляки, відчуваємо цю війну більше за інші країни", — сказав Левандовські Przeglad Sportowy.

Нагадаємо, що раніше спортивний арбітражний суд у Лозані відхилив апеляцію РФС по санкціям УЄФА.