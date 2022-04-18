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Хорват висловився щодо чемпіонського титулу.

Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна вважає, що доля чемпіонського титулу в Україні зараз не має значення.

"Мені по барабану, хто буде чемпіоном України. Нам не до цього сьогодні. Ми думаємо про мир, як допомогти людям. Про який чемпіонат можна говорити? Вбивають дітей. Вбивають маму, тата – діти все дивляться. Про який чемпіонат ми говоримо?

Ми говоримо сьогодні про майбутнє наших дітей. Ми говоримо про те, щоб зіграти матч, зібрати гроші, відправити їх та купити якесь ліжко. Оце наша мета.

Збірна України потрапить на чемпіонат світу, бо має волю, силу. Вони це зроблять для українського народу. Я спілкуюся з багатьма з них, вони чекають на цей момент. Все, що залежить від футболістів України, повірте, вони зроблять”, – сказав Андрій Ярмоленко в інтерв'ю Євгену Савіну.

Нагадаємо, що раніше капітан збірної України Андрій Ярмоленко висловив свою думку щодо росіян.