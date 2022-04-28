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54-річний нідерландський агент італійського походження помер після хвороби.

Сьогодні, 28 квітня, перестало битися серце відомого футбольного агента Міно Райоли. Він помер у віці 54 років.

54-річний нідерландський агент італійського походження помер після хвороби.

Представник таких футболістів, як Златан Ібрагімович, Поль Погба, Ерлінг Голанд та Джанлуїджі Доннарумма, вже переніс операцію у січні минулого року у лікарні Сан-Рафаель у Мілані. Тоді повідомлялося, що агент має постійно перебувати під наглядом лікарів.

У той самий час оточення агента таку інформацію спростовувало і заявляло, що це був звичайний медичний огляд з анестезією.