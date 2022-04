Другое

Футбольний агент спростував чутки про свою смерть.

Відомий футбольний агент Міно Райола спростував чутки про свою смерть, які з'явилися годину тому.

Раніше Marca та журналіст Танкреді Палмієрі повідомили, що 54-річний агент помер після тривалої боротьби з хворобою.

"Якщо комусь цікаво, ось мій стан зараз: вдруге за чотири місяці шокований тим, що мене вбили. Втім, здається, що я ще й вмію воскресати", — написав Райола у своєму твіттері.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

"Я обурений дзвінками від псевдо-журналістів, які спекулюють на інформації про людину, яка бореться за своє життя", — наводить слова лікаря лікарні Сан-Рафаель у Мілані Альберто Зангрілло журналіст Фабріціо Романо.

Dr. Alberto Zangrillo from San Raffaele Hospital in Milano tells Ansa on Mino Raiola conditions: “I’m outraged by the phone calls from pseudo-journalists speculating on the life of a man who is fighting to survive”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2022

"Повідомлення про смерть Райоли невірні. Він у критичному стані", — написав репортер ВВС Саймон Стоун.

Told reports Mino Raiola has died are inaccurate. In critical condition. — Simon Stone (@sistoney67) April 28, 2022

Нагадаємо, Райола — агент низки відомих футболістів, зокрема Златана Ібрагімовича, Поля Погба, Ерліна Голанда, Джанлуїджі Доннарумми та багатьох інших.