Футбольний агент спростував чутки про свою смерть.
Міно Райола, Getty Images
28 апреля 2022, 16:11
Відомий футбольний агент Міно Райола спростував чутки про свою смерть, які з'явилися годину тому.
Раніше Marca та журналіст Танкреді Палмієрі повідомили, що 54-річний агент помер після тривалої боротьби з хворобою.
"Якщо комусь цікаво, ось мій стан зараз: вдруге за чотири місяці шокований тим, що мене вбили. Втім, здається, що я ще й вмію воскресати", — написав Райола у своєму твіттері.
"Я обурений дзвінками від псевдо-журналістів, які спекулюють на інформації про людину, яка бореться за своє життя", — наводить слова лікаря лікарні Сан-Рафаель у Мілані Альберто Зангрілло журналіст Фабріціо Романо.
"Повідомлення про смерть Райоли невірні. Він у критичному стані", — написав репортер ВВС Саймон Стоун.
Нагадаємо, Райола — агент низки відомих футболістів, зокрема Златана Ібрагімовича, Поля Погба, Ерліна Голанда, Джанлуїджі Доннарумми та багатьох інших.