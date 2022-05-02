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Клуб країни-агресора потрапили до ізоляції.

УЄФА ухвалив рішення усунути всі російські клуби зі змагань під своєю егідою на наступний сезон, повідомляє офіційний сайт організації.

Ще 28 лютого 2022 року в УЄФА вирішили відсторонити всі російські команди та клуби від участі в матчах УЄФА до подальшого повідомлення, а наразі рішення отримало продовження.

"У Росії не буде клубів, які беруть участь у клубних змаганнях УЄФА в сезоні-2022/23. Крім того, Росії буде призначено кількість очок коефіцієнта, еквівалентну найменшій кількості, яку вони заробили за будь-який з останніх п'яти сезонів, тобто 4,333 бали для чоловічого клубного коефіцієнта та 1,750 для коефіцієнта жіночого клубу для підрахунку балів. на сезон-2022/23", — йде мова у заяві.

Нагадаємо, що РФ та Білорусь відсторонили від понад 90% спортивних змагань у світі — Міністр молоді та спорту України