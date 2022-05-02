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Підопічні Олександра Петракова розпочали збори.

Збірна України розпочала тренувальні збори у Словенії. Підопічні Олександра Петракова в обмеженому складі розпочали заняття.

"Поки що про повноцінні тренування на зборі говорити важко, оскільки в розташуванні збірної на даний момент перебуває 11 гравців, причому один із них, Михайло Мудрик, проходить обстеження, після якого лікарі головної команди країни визначать причину того дискомфорту, що виник у півзахисника в учорашній товариській грі донецького Шахтаря зі сплітським Хайдуком", — наголошує УАФ.

Нагадаємо, що Україна перемогла в стартовому матчі на Дефлімпійських играх у Бразилії.