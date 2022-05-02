ЧМ-2022. Отбор

Український захисник серйозно налаштований на поєдинок плей-офф відбору на майбутній мундіаль проти Шотландії.

В рамках благодійного матчу на підтримку України у хорватському Спліті донецький Шахтар зіграв унічию з Хайдуком (3:3).

Центральний захисник Валерій Бондар поділився враженнями від цього протистояння, яке стало для "гірників" останнім в рамках благодійного турне.

"Дякую всім командам та країнам, які нас так добре й тепло прийняли. Це додавало нам сил і мотивації попри те, що відбувається в нашій країні. За нас уболівали і переживали багато людей: як наші люди, так і іноземці. Дякую їм за таку теплу підтримку та прийом!"

"Відверта розмова з тренерським штабом Де Дзербі? Зараз боляче говорити на цю тему, адже ми не знаємо, як буде далі. Швидше за все, це була наша остання зустріч".

"Зараз дуже важко зосередитись, тому що однаково читаєш новини, коли приходиш додому. І тренування – єдиний час, коли ти можеш подумати про щось інше. Справді, зараз дуже важко, ми всі разом переживаємо і щосили допомагаємо своїй країні".

"Гарний настрій щодо того, що ми всі зберемося і збірна готуватиметься до дуже важливих ігор. Хочемо порадувати нашу націю, перемогти в цих матчах та показати, що нас не дарма сюди вивезли. Ця перемога передуватиме тому, що буде в нашій країні. Сподіваємося, наші хлопці також здобудуть перемогу в цій запеклій війні. Ви обов’язково побачите збірну України в Катарі".

"Петраков? Я знаю Олександра Васильовича як вимогливого тренера, який завжди вимагатиме перемоги й результату незважаючи ні на що. На чолі національної збірної завжди був, є і буде результат, тому мотивація всіх гравців буде позамежною. Усі хочуть поїхати на чемпіонат світу, адже збірна України давно там не була", — цитує слова Бондаря офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Хайдук — Шахтар ви можете на Football.ua.