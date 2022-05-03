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Українець весь матч провів на лаві запасних.

Ракув обіграв Лех із рахунком 3:1 у фінальному матчі Кубка Польщі, який пройшов у Варшаві.

Вже за підсумками першого тайму футболісти Ракува забезпечили собі перевагу у два м'ячі, а авторами голів стали Гутковскіс та Вдовяк. Потім Лех відіграв один м'яч зусиллями Амарала, але останнє слово було за Ракувом, у складі якого відзначився Лопес.

Зазначимо, що український півзахисник Ракува Владислав Кочергін провів весь поєдинок на лаві запасних, як і орендований у київського Динамо Томаш Кендзера – представник Леха. Для Кочергіна це перший трофей на клубному рівні.

Нагадаємо, 26-річний українець перебрався із Зорі до Ракува після початку військових дій в Україні.

Ракув виграв Кубок Польщі вдруге поспіль. У чемпіонаті Ракув посідає перше місце, випереджаючи Лех за додатковими показниками.