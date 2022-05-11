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Український тренер виграв другий титул у команді з ОАЕ.

У матчі 23 туру чемпіонату ОАЕ Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва розгромив Аль-Джазіру з рахунком 5:0.

Завдяки цій перемозі підопічні українського головного тренера достроково оформили чемпіонство.

Команда набрала 58 очок і стала недосяжною для своїх суперників. Відрив від другого місця – Шарджі – становить 10 балів. До кінця чемпіонату залишилося три тури.

Для Аль-Айна цей чемпіонський титул став 14 в історії клубу і це новий рекорд країни.

Для Реброва це було шосте чемпіонство у тренувальній кар'єрі. Раніше він двічі вигравав чемпіонат України з Динамо і тричі ставав чемпіоном Угорщини із Ференцварошем.

Раніше повідомлялося, що Аль-Айн під керівництвом Реброва став володарем Кубка ОАЕ.