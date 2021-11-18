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Футболист сборной Нидерландов может надолго попасть за решетку.

Прокуратура Нидерландов предъявила официальное обвинение вингеру московского Спартака и сборной Нидерландов Квинси Промесу.

Следствие обвиняет футболиста в покушении на убийство своего двоюродного брата при отягощающих обстоятельствах. Ранее суд арестовал недвижимость Промеса в целях сохранения возможности иска со стороны пострадавшего о возмещении нанесенного ущерба.

Напомним, в конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. По словам двоюродного брата футболиста, на вечеринке между ними произошла ссора, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом.

После рассмотрения всех имеющихся материалов принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сам футболист все обвинения в свой адрес отрицает.