Футболист сборной Нидерландов может надолго попасть за решетку.
квинси промес, getty images
18 ноября 2021, 16:30
Прокуратура Нидерландов предъявила официальное обвинение вингеру московского Спартака и сборной Нидерландов Квинси Промесу.
Следствие обвиняет футболиста в покушении на убийство своего двоюродного брата при отягощающих обстоятельствах. Ранее суд арестовал недвижимость Промеса в целях сохранения возможности иска со стороны пострадавшего о возмещении нанесенного ущерба.
Напомним, в конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. По словам двоюродного брата футболиста, на вечеринке между ними произошла ссора, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом.
После рассмотрения всех имеющихся материалов принято решение о возбуждении уголовного дела.
Сам футболист все обвинения в свой адрес отрицает.