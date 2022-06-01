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Леонардо Бонуччі зазначив, що італійцям потрібно з повагою поставитися до Ліонеля Мессі.

Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі прокоментував майбутній поєдинок Finalissima проти Аргентини, а також віддав належне Ліонелю Мессі та Джорджо К'єлліні.

"Ліонель Мессі сказав, що без Італії чемпіонат світу неможливий? Це наша провина. Дякую Мессі за добрі слова. Дві національні команди-переможці зустрінуться у цікавому матчі. Ми хочемо показати хорошу гру та забрати трофей додому.

Для футболіста, який взяв стільки Золотих м'ячів, складно підібрати якісь характеристики. Поряд із Кріштіану Роналду він, як і раніше, найкращий футболіст світу. До Ліонеля треба ставитись з повагою.

К'єлліні — це унікальний гравець, капітан нашої команди. Нам дуже не вистачатиме його характеру та досвіду. Але футбол — сувора штука, і в якийсь момент настав час приймати рішення про завершення кар'єри. Це момент Джорджо, і ми мріємо зробити все, щоб він попрощався зі збірною Італії на мажорній ноті, відсвяткувавши пам'ятну перемогу", - наводить слова Бонуччі прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Італія — ​​Аргентина відбудеться сьогодні, 1 червня, о 21:45 за київським часом. Стежити за ключовими подіями матчу можна на Football.ua.