Другое

Чемпіон світу U-20 підписав контракт із Залаєгерсегом.

Залаєгерсег на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Олександром Сафроновим.

Угода із 22-річним українцем розрахована на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, після початку військових дій в Україні Сафронов перебрався до словенської Нафти 1903, за яку він відіграв п'ять поєдинків.

До цього він представляв такі клуби, як Дніпро-1, Десну, Зірку та Миколаїв.

Зазначимо, що Сафронов є чемпіоном світу 2019 року у складі збірної України U-20. Тоді він грав під керівництвом головного тренера збірної України Олександра Петракова.