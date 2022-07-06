Українська арбітриня буде обслуговувати матч першого туру.
маріна стрілецька та єкатерина монзуль, уаф
06 липня 2022, 21:30
Арбітриня Української Прем'єр-Ліги Єкатерина Монзуль буде обслуговувати матч першого туру жіночого Євро-2022 між командами Іспанії та Фінляндії.
Допомагати Монзуль будуть Маріна Стрілецька, Пауліна Барановська, Іванна Пройковська, а також італійці Паоло Валері й Мауріціо Маріані, які будуть працювати на системі ВАР.
Поєдинок Іспанія — Фінляндія відбудеться восьмого липня о 19:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що український арбітр почав працювати у Німеччині.