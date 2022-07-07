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Поєдинок зібрав більше 60 тисяч вболівальників.

Стартував груповий етап жіночого Євро-2022, який проходить в Англії.

Так, на матчі відкриття між господарем турніру та Австрією було встановлено рекорд відвідуваності серед усіх турнірів в жіночому футболі.

Поєдинок Англія — Австрія зібрав 68 871 вболівальників. Відзначимо, що матч завершився 1:0 на користь англійок.

Відзначимо, що на жіночому Євро-2022 будуть працювати українські арбітрині, які вже отримали перше призначення.