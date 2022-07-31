25-річний футболіст хоче змінити клубну прописку.
ОЛЕКСАНДР ЗУБКОВ, ФК Ференцварош
31 липня 2022, 20:39
Олександр Зубков заявив про бажання змінити клуб. 25-річний футболіст на своїй сторінці в Instagram відповів на коментар уболівальника, який закликав його залишити угорський клуб: "Сподіваюся, скоро зроблю це".
При цьому Зубков незабаром видалив свій коментар, але скріншот залишився в Інтернеті.
Нагадаємо, що Ференцварош тренує росіянин Станіслав Черчесов.
Раніше Зубков не опинився в заявці на матчі Ліги чемпіонів.