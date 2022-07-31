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25-річний футболіст хоче змінити клубну прописку.

Олександр Зубков заявив про бажання змінити клуб. 25-річний футболіст на своїй сторінці в Instagram відповів на коментар уболівальника, який закликав його залишити угорський клуб: "Сподіваюся, скоро зроблю це".

При цьому Зубков незабаром видалив свій коментар, але скріншот залишився в Інтернеті.

Нагадаємо, що Ференцварош тренує росіянин Станіслав Черчесов.

Раніше Зубков не опинився в заявці на матчі Ліги чемпіонів.