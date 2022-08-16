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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 15 серпня.

Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 15 серпня:

Мбаппе попросив керівництво ПСЖ продати Неймара, але директор парижан зміг урегюлювати конфлікт.

Setanta Sports стала офіційним транслятором УПЛ. У нашому футболі нарешті створили єдиний телевізийний пул.

Шахтар провів два матчі проти Аль-Фатеха з Саудівської Аравії. В одному з них "гірники" здобули розгромну перемогу, в другому — програли.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.