Уругвайський форвард продовжує шукати собі нову команду.
Едінсон Кавані, Getty Images
21 серпня 2022, 21:00
Колишній нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані продовжує шукати собі нову команду на цей сезон.
"Наразі я не знаю, де гратиму цього року. Це футбол. Я відчуваю себе дуже добре. Потрібно йти туди, де я дійсно буду потрібен, де мені будуть довіряти", — наводить слова Кавані журналіст Фабриціо Романо.
Також зазначається, що 35-річний уругваєць, як і раніше, має варіанти з продовженням кар'єри у Вільярреалі, Валенсії та Ніцці.
Нагадаємо, Кавані провів минулий сезон у АПЛ за МЮ. На його рахунку 15 зустрічей, у яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Вільярреал перебуває на просунутій стадії переговорів з Кавані.