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Уругвайський форвард продовжує шукати собі нову команду.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані продовжує шукати собі нову команду на цей сезон.

"Наразі я не знаю, де гратиму цього року. Це футбол. Я відчуваю себе дуже добре. Потрібно йти туди, де я дійсно буду потрібен, де мені будуть довіряти", — наводить слова Кавані журналіст Фабриціо Романо.

Також зазначається, що 35-річний уругваєць, як і раніше, має варіанти з продовженням кар'єри у Вільярреалі, Валенсії та Ніцці.

Нагадаємо, Кавані провів минулий сезон у АПЛ за МЮ. На його рахунку 15 зустрічей, у яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Вільярреал перебуває на просунутій стадії переговорів з Кавані.