За право зіграти у груповому етапі турніру харків'янки зіграють проти албанок.
vorskla.com.ua
01 вересня 2022, 22:11
Сьогодні, 1 вересня, відбудеться жеребкування другого раунду жіночої Ліги чемпіонів у сезоні-2022/23. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
На попередній стадії турніру Ворскла-Харків-2 здолала грузинський Ланчхуті (5:0) та казахстанський БІІК-Шимкент (2:0).
За підсумками жеребкування українська команда зіграє проти Влазнії з Албанії.
Матчі цього раунду турніру пройдуть 20/21 та 28/29 вересня. Перший матч для українок буде домашнім.
Нагадаємо, переможець цієї пари зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.