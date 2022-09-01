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За право зіграти у груповому етапі турніру харків'янки зіграють проти албанок.

Сьогодні, 1 вересня, відбудеться жеребкування другого раунду жіночої Ліги чемпіонів у сезоні-2022/23. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

На попередній стадії турніру Ворскла-Харків-2 здолала грузинський Ланчхуті (5:0) та казахстанський БІІК-Шимкент (2:0).

За підсумками жеребкування українська команда зіграє проти Влазнії з Албанії.

Матчі цього раунду турніру пройдуть 20/21 та 28/29 вересня. Перший матч для українок буде домашнім.

Нагадаємо, переможець цієї пари зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.