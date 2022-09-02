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Ян повернувся до рідної країни.

Бельгійський Андерлехт оголосив про підписання 35-річного оборонця Бенфіки Яна Вертонгена.

Сума трансферу наразі не повідомляється на жодному з ресурсів, у тому числі Transfermarkt. Контракт Вертонгена з клубом зі столиці Бельгії розрахований на 2 роки.

Зазначимо, що Вертонген є рекордсменом збірної Бельгії за кількістю проведених поєдинків. Футболку "червоних дияволів" екс-захисник Тоттенгема одягав 139 разів. При цьому, що цікаво, у чемпіонаті Бельгії Ян дебютує тільки зараз.

Нагадаємо, у 2014 році, будучи гравцем Тоттенгема, Вертонген запам'ятався ганебною симуляцією, через яку з поля був вилучений нападник Дніпра Роман Зозуля.

Раніше Андерлехт підписав хавбека Роми.