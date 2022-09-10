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Український форвард потрапив до стартового складу на матч чемпіонату Бельгії.

Сьогодні, 10 вересня, відбудеться поєдинок восьмого туру чемпіонату Бельгії, у якому Брюгге у гостях зіграє проти Серен Юнайтед.

Головний тренер гостей вже визначився із стартовим складом своєї команди, куди потрапив український нападник Роман Яремчук.

Для українця це буде перша гра у старті у новому клубі, в який він перебрався минулого літа.

До цього моменту Яремчук провів за Брюгге два матчі та забив один гол.

Матч Серен Юнайтед – Брюгге відбудеться сьогодні, о 19:15 за київським часом.