Український форвард потрапив до стартового складу на матч чемпіонату Бельгії.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ФК БРЮГГЕ
10 вересня 2022, 18:59
Сьогодні, 10 вересня, відбудеться поєдинок восьмого туру чемпіонату Бельгії, у якому Брюгге у гостях зіграє проти Серен Юнайтед.
Головний тренер гостей вже визначився із стартовим складом своєї команди, куди потрапив український нападник Роман Яремчук.
Для українця це буде перша гра у старті у новому клубі, в який він перебрався минулого літа.
До цього моменту Яремчук провів за Брюгге два матчі та забив один гол.
Матч Серен Юнайтед – Брюгге відбудеться сьогодні, о 19:15 за київським часом.