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Український форвард прокоментував дебютний гол за бельгійську команду.

Учора пройшов поєдинок сьомого туру чемпіонату Бельгії, у якому Брюгге впевнено обіграв Серкль Брюгге з рахунком 4:0.

У цьому матчі за свою нову команду дебютував український форвард Роман Яремчук, який вийшов на поле на 63 хвилині, а на 82 відзначився дебютним голом.

"Я ніколи не забивав тут з Гентом, тому добре, що я зміг зробити це у дебютній грі за Брюгге. Я завжди роблю все можливе, і приємно, коли ти забиваєш одразу.

Я хочу допомогти Брюгге у чемпіонаті. Тут я можу щось зробити. Команда – особлива, з амбіціями, яка також хоче добре виступити у Лізі чемпіонів. Я ще мушу краще зрозуміти своїх партнерів по команді, але Брюгге грає у футбол, який я люблю", — наводить слова Яремчука Voetbalnieuws.be.

Після семи ігор Брюгге набрав 16 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.