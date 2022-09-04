Другое

Вінсен Маннаерт поділився своїми думками щодо переходу українського форварда.

Генеральний директор Брюгге Вінсен Маннаерт прокоментував трансфер українського форварда Романа Яремчука із Бенфіки.

"В останній момент ми змогли оформити трансфер Яремчука, але в нас уже була домовленість із гравцем. Два тижні головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт не дозволяв Романові покинути клуб.

В минулому – два чи три роки тому – ми вже зв'язувалися з Яремчуком, тож він був у нашій базі певний час, і ми могли час від часу стежити за його прогресом.

Нападники стали ще дорожчими, навіть якщо вони сидять на лаві запасних або грають на гарному рівні кілька місяців. 16 мільйонів євро за Яремчука здаються великими, але нині це нормальна сума.

У будь-якому разі ціни продовжують зростати. Можливо, після пандемії була корекція, але насправді вона не помітна", — наводить слова Маннаерта Voetbal.

Раніше повідомлялося, що Яремчук забив дебютний гол за Брюгге.