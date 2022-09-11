Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 10 вересня.
Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У суботу, 10 вересня:
Футболісти збірної Боснії і Герцеговини відмовились від участі в товариському матчі проти країни-окупанта.
Український нападник Андрій Ярмоленко вперше вразив ворота суперників у футболці Аль-Айну.
Екс-керманич донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі може стати головним тренером англійського Брайтона.
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