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Оголошено номінантів на премію Golden Boy 2022, починаючи від новачка Арсеналу Маркіньоса і закінчуючи суперзіркою мюнхенської Баварії Джамалом Мусіалою.

Golden Boy — це щорічна нагорода, яка вручається найкращому гравцю віком до 21 року в Європі. Серед минулих переможців Ліонель Мессі, Вейн Руні, Сеск Фабрегас, Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд.

Кількість претендентів на престижну нагороду зменшилася до 40. До вашої уваги топ-40 гравців Європи до 21 року.

Нагадаємо, що раніше серед претендентів був захисник Динамо Ілля Забарний. Минулого сезону на неї також претендували Михайло Мудрик та Анатолій Трубін.

Відзначимо, що тогоріч володарем Golden Boy став футболіст Барселони Педрі.